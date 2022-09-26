THY bazı seferlerini durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları'nın Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov seferleri için alınan durdurma kararı 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Haber Merkezi

Türk Hava Yolları (THY), Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şöyle:

"31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz."

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