THY bazı seferlerini durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şöyle:

"31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz."