ABD'den Ukrayna'ya 457,5 milyon dolarlık ek yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna kolluk kuvvetleri ve adli kurumlarının operasyonel kapasitelerini iyileştirmek için 457,5 milyon dolarlık ek "sivil güvenlik yardımı" taahhüt ettiğini açıkladı.

Blinken tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD bugün, Kremlin'in acımasız savaşına karşı Ukrayna halkını, özgürlüklerini ve demokrasilerini korumaya devam eden Ukrayna kolluk kuvvetleri ve adli kurumlarının operasyonel kapasitelerini iyileştirmek, çabalarını desteklemek için 457,5 milyon dolarlık ek sivil güvenlik yardımı taahhüt etti" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, ABD’nin 2021 Aralık’tan bu yana Ukrayna Ulusal Polisi (NPU) ve Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı da dahil olmak üzere Ukrayna kolluk kuvvetleri ve adli kurumlarına 645 milyon dolardan fazla yardım yaptığı belirtildi.