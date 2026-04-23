THTM'den 23 Nisan yürüyüşü çağrısı: Gençlik Parkı'ndan Birinci Meclis'e...

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, "sömürüye karşı cumhuriyet için" çağrıda bulundu.

"Cumhuriyet düşmanları geldikleri gibi gidecekler" denilen açıklamada, bugün saat 17.00'de Gençlik Parkı girişinde (Opera yanı) buluşulacağı belirtildi.

Buluşmanın ardından buradan Birinci Meclis'e yürünecek.

Öte yandan THTM, geçtiğimiz günlerde 23 Nisan'a ilişkin bir açıklama yapmış, şu ifadelere yer vermişti:

"Tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Cumhuriyetle 100 yıllık hesaplarını bugüne taşıyan düşmanlarımız karşısında geriye çekilerek, tavizler vererek değil, 100 yıl önce olduğu gibi göğüs göğüse çarpışarak yerine getirilecek bir sorumluluk bu.

Bütün cumhuriyetçilerin; komünistlerin, kemalistlerin, yurtseverlerin sorumluluğu. Cumhuriyet düşmanlarının cirit attığı mevcut TBMM’yi suçlarını gizlemek için kılıf haline getiren holdinglerin ve tarikatların düzeniyle hesaplaşılacak, paranın egemenliği son bulacak ve emekçilerin cumhuriyeti onların elleriyle kurulacaktır.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, bu ortak iradenin, bu tarihsel buluşmanın ifadesidir. Cumhuriyetin bağımsızlıktan yana, laik ve eşitlikçi karakterini ayağa kaldıracak; halk egemenliğini gerçek anlamına kavuşturacak ve bu ülkenin geleceğini yeniden kuracağız!

Bu büyük tarihsel atılımın yıl dönümünde haykırıyoruz: Çocuklarımıza sömürünün son bulduğu, aydınlık ve refah içinde bir Türkiye bırakacağız.

Cumhuriyet düşmanları GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER!"