Thodex'in kurucusu Özer yarın Türkiye'ye getirilecek

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye getirilecek.

Haber Merkezi

Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi dünkü kararında Özer'in Türkiye'ye iadesini onamıştı.

Haber

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için Türkiye'ye iade kararı