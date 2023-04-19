Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi dünkü kararında Özer'in Türkiye'ye iadesini onamıştı.
Haber Merkezi
sol - muğla
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Thodex'in kurucusu Özer yarın Türkiye'ye getirilecek
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye getirilecek.
Haber Merkezi
Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi dünkü kararında Özer'in Türkiye'ye iadesini onamıştı.