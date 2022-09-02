Thodex'in kurucusu Arnavutluk'ta mahkemeye çıktı

Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, mahkemeye çıktı.

Özer Arnavutluk'ın Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya polisler eşliğinde getirildi.

Elbasan Savcılığı, Özer’in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.

Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek.

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Aylardır Arnavutluk’ta olduğu bilinen Özer’in AKP’nin seçim çalışmalarına başlamasının ardından yakalanıp iade işlemlerine başlanması dikkat çekmiş, mağdur avukatlarından A.A., Özer'in af çıkarılacağı için Türkiye'ye getirileceğini iddia etmişti.