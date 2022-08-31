'Thodex vurguncusunu af çıkacak diye getirecekler'

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan, Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk'ta yakalandığını ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerine başlandığını açıkladı. Aylardır Arnavutluk’ta olduğu bilinen Özer’in AKP’nin seçim startı vermesinin ardından Türkiye’ye getirilmesi dikkat çekti.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre mağdur avukatlarından A.A., “Özer’in getirilmesi genel affın geleceğinin habercisi” dedi.

Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer 2021 yılının Nisan ayında şirketi hakkında başlatılan soruşturmanın ardından şirketin 390 bin üyesinden topladığı parayla elini kolunu sallayarak yurtdışına kaçtı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) vurgunun miktarını 356 milyon lira olarak belirledi. Ancak iddialara göre vurgunun boyutu 2 milyar dolardı. Ayrıca Özer’in mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi. Açılan soruşturmanın neticesinde Özer hakkında 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis istendi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun beraber çekilen fotoğrafı çıktı. O dönem sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Soylu, “İlgili şahıs Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019’da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı. Soylu’nun yakınım dediği fotoğraf karesinde de yer alan üçüncü kişinin Soylu’nun yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Kamuoyunun büyük tepkisi sonucu Nisan 2021’de basına servis edilen haberlerde yurtdışına kaçan Özer’in yerinin tespit edildiği ve Türkiye’ye getirileceği kaydedildi. Ancak üzerinden 1 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen Özer getirilmedi.

Geçtiğimiz günlerde ise AKP’nin yaptığı toplantıyla seçim startını verdiği belirtildi. Bu gelişmenin hemen ardından önceki gün Özer’in Arnavutluk’ta yakalandığı ve Türkiye’ye getirileceği açıklandı.

'Araştırılmasını istedik ancak aydınlatılmadı'

Tüm bu gelişmelere ilişkin halktv.com.tr’ye açıklamalarda bulunan mağdur avukatlarından A.A. Mart ayından beri Özer’in mağdur ettiği kişilerin mağduriyetlerinin Özer’in ailesi tarafından kısmi olarak karşılandığını belirterek, “Dosyada 2 bin 500 müşteki vardı. Şu an 2 bin 50 müşteki var. 400-500 kişi zararından vazgeçti. Bu insanların kaçının kısmen zararının giderildiği için ya kendiliklerinden mi şikayetinden vazgeçtiklerini bilmiyorum. Bu kısmi zarar giderme olayının kimin tarafından karşılandığı da net değil. Ailesi zararları neden karşılasın dosyanın tarafı değil ki. Bu hususun da araştırılmasını istedik. Ancak aydınlatılmadı” dedi.

'Hükümetin elinde son kozları kaldı'

“Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye getirilmesi planlı bir çalışma gibi” diyen avukat A.A, “Bu şahsın getirilmesi genel affın habercisi olarak okunabilir. ‘Gel kardeşim bir müddet yat. Sonra serbest kalırsın.’ Seçime doğru gidiyoruz. Hükümetin elinde son kozları kaldı. EYT, ÖTV düzenlemesi ve af getirilmesi. Oy oranını artırmak için af getirecekler. O dönemle Özer hakkındaki bu sürecin bir danışıklı dövüş olabileceğini düşünüyorum. 5-6 ay yatıp çıkacak. Bu adam gelmeyecekse zararlar neden kısmi olarak giderildi. Zaten bence bu zarar gidermelerde şahsın gönderdiği paralar üzerinden yapıldı. Bu şahıs seçim startı verildikten sonra neden getirildi? Tüm sürecin planlı şekilde gerçekleştiği kanısındayım” ifadelerini kullandı.