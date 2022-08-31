Bakan Soylu'dan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli sivil toplum kuruşu temsilcileri ile “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet” toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Soylu, dün Arnavutluk’ta yakalan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ile sorulan soruyu yanıtladı.

Soylu, "Bir iade süreci var. Biz geçen Nisan ayında İNTERPOL üzerinden kırmızı bülteni çıkarmıştık. Dün itibariyle de Arnavutluk’ta yakalanmış oldu. 2 arkadaşımız şu anda Arnavutluk’talar. Hem dosyalarla hem de iade süreci için oradalar. İade süreci oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağına ve mahkemede verilecek karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz iadeyi bekliyoruz" dedi.