Thodex sorularına 5 aydır yanıt yok

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 17 Haziran 2021 tarihinde TBMM’ye, Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergenin 22 Kasım tarihi itibariyle halen yanıtlanmadığını belirtti. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Adıgüzel, şunları kaydetti:
“Sayın İçişleri Bakanı hatırlıyor mu bilmiyorum ama, bu ülkede aylar önce binlerce insan dolandırıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından birine imza atan Faruk Fatih Özer, elini kolunu sallaya sallaya yurt dışına kaçtı. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı, kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. Buna rağmen, ‘bugün yarın yakalanır’ denilen şahıs aylardır yakalanamadı, sırra kadem bastı. Ortaya atılan iddialar ise bugüne kadar yanıtsız kaldı.”
'Neden hala yakalanamadı'
Soylu’nun, Özer için aylar önce ‘yakalanması an meselesi’ dediğini hatırlatan Adıgüzel, şunları belirtti: