Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için resmi iade talebi

Kripto para uygulaması Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluk'a resmi iade talebinde bulunuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davanın iddianamesinde, Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterilerini dolandırıp, Arnavutluk'a kaçması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabeyi Güven Özer ve ablası Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, 2 bin 27 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen suçlardan toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydediliyor. İddianamede 21 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Bahçeli'yle Soylu arasında Thodex sıkıntısı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında, MHP'li vekil Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'nın Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'le ilişkisinden ötürü fikir ayrılıkları olduğuna yönelik söylentiler olduğuna dair iddialar olduğunu söylemişti.

"Duyduğum bu söylenti doğru mu, kuşkuluyum. Ama ülkücü yargı mensuplarının aralarında bu iddiayı konuştuğunu bildiğim için önemsedim" diyerek şunları yazdı:

"Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu arasında sıkıntı var. Konu, MHP milletvekili Saffet Sancaklı ile Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ilişkisine dair... Özer’in Arnavutluk’ta yakalanması ve Türkiye’ye iadesi konusunda fikir ayrılıkları mevcut."

Pehlivan, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş'ın istifasını hatırlatarak kurduğu şu cümleleri de aktardı:

"Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Özer’in Darıca’da yaşayan aile fertleri partimize gelerek, çocuklarının hiçbir şey yapmadığını, sorunların aileye kaldığını ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade ediyor."