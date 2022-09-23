Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in ablası konuştu

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Özer, Arnavutluk’un Durres kentinde Temyiz Mahkemesine çıkarılmıştı. Hakim Florjan Kalaja tarafından görülen davada, Özer’in tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

DHA'nın haberine göre Özer'in Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmasınaysa Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık getirildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da katıldı.

'Tüm yetki Faruk Fatih Özer'deydi'

Faruk Fatih Özer’in ablası Serap Özer "sadece maaşlı muhasebe çalışanı" olduğunu iddia ederek savunmasına başladı. 18 aydır tutuklu olan Özer, ''Tüm yetki Faruk Fatih Özer'deydi. Yurtdışına çıktığını bile medyadan öğrendim. Polis arayınca kendim gittim. Üzerime atılı suçlarla ilgili en ufak bir ilgim olsa, en başta Faruk Bey'le kaçmaz mıydım? Faruk Fatih Özer Mart ayından beri ödemeleri yapıyormuş. Zarar gidermeleri o yapıyor. Ben istesem bile yapamam çünkü, maaşlı çalışanıyım. Üzerime atılı hiçbir suçu kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Güven Özer ise savunmasında, "Dosya kapsamında 186 sanığın ifadesi alındı. Hiçbirimizin suç işlediğine inanmıyorum, tahliyemizi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Mahkeme heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davanın 268 sayfalık iddianamesinde Faruk Fatih Özer ile ağabeyi Güven Özer ve ablası Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, 2 bin 27 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor. İddianamede toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydediliyor.