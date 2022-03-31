Thodex iddianamesi hazırlandı

Binlerce kişiyi dolandıran ve Arnavutluk’a kaçan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 268 sayfalık iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alırken, 21 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

Binlerce yıl hapis talebi

İddianamede, 21 şüphelinin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 40 bin 564’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Yine Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen bu suçlardan elde edilen tüm malvarlığı değerlerinin de müsaderesi istendi.

'356 milyon lira zarar oluştu'

Bu suçlar sebebiyle toplamda 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğunu kaydeden savcılık, ayrıca soruşturmaya dahil edilen 61 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. (İHA)

Ne olmuştu?

400 bine yakın kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex’te yapılan vurgun ortaya çıkmıştı. Binlerce kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılmış, Özer yurtdışına kaçmıştı.

Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıkan Özer'in bu ülkeden iadesi istemişti. Savcılık, şüphelilerin Binance'daki kripto paralarına el konulmasını talep etmişti. Yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılırken Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında adli kontrol bulunan 27 şüphelinin olduğu dosyada şirketin ve tüm şüphelilerin parasına da el konulmuştu.

Thodex vurgunu yapılmadan, Özer’in yurtdışına kaçmadan bir hafta önce ‘bakanlığa’ çağrılarak toplantı yapıldığı öne sürülmüştü.