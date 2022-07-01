Thodex davasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanığın, 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce konferans salonunda görülen duruşmaya, firari Faruk Fatih Özer'in abisi sanık Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken taraf avukatları ile çok sayıda müşteki salonda hazır bulundu.

'Zararım giderilmedi'

Duruşmada dinlenen müştekilerden Kamil Gürkan G., “2017-2018 yılları arasında Thodex’e üye oldum. Benim karışık coinler nedeniyle thodex isimli şirkete aktardığım paralar nedeniyle yaklaşık 250 bin lira maddi zararım vardır. Bu zararım giderilmemiştir. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi. Emrah Ö. isimli müşteki, 2018 yılı Temmuz ayında Thodex isimli şirkete toplamda 50 bin lira yatırdığını ve zararının giderilemediğini söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Kamu görevlisi olduğunu söyleyen Erol K. “175 bin TL param içeride kaldı. Beni arayıp para teklif ettiler. Kabul etmedim” dedi. Müştekilerden Demet A., 1 milyon 300 lira zararının olduğunu söyleyerek, “Sanık avukatları çok komik ücretler teklif ediyor” diye konuştu.

Faruk Fatih Özer’in babası: Tanıklıktan çekilmek istiyorum

Firari sanık Faruk Fatih Özer’in babası Zülküf Özer duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tanık olarak hazır edilen Özer, “1 seneden fazladır psikolojik olarak ve sağlığımla ilgili problem yaşıyorum. Sağlığım el vermiyor. Tanıklık yapmaktan çekilmek istiyorum” dedi.

Sanıkların tutukluluğu devam edecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, firari Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Firari sanık Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına hükmeden mahkeme, dava dosyasının Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesi talebini, suçun uzlaştırma çerçevesinde kalmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 23 Eylül tarihine erteledi.

Sanıklar “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Örgüte Üye Olma”, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yargılanıyor. (İHA)