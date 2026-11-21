15 Kasım'da Almanya'nın Köln kentinde hayatını kaybeden Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) ve Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP) kurucularından Yavuz Yıldırımtürk Emek Partisi’nin düzenlediği tören ile Ankara Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

Törende ilk sözü alan Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 68 devrimci kuşağından gelen Yıldırımtürk’ün ömrünü bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük mücadelesine adadığını belirterek, "Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya mücadelesi kolay değildi. Her zaman kelle koltukta, ölümle burun buruna, cezaevleri ve işkencenin olduğu koşullarda onlar hep mücadelenin en ön saflarında yer almayı bildiler. Bugün kaybettiğimiz yoldaşlarımızın arkasından tabii ki üzüleceğiz, onları anacağız; ama onların bize bıraktığı mücadele bayrağını ve mirasını daha ileriye taşımak, kavgasını vermek için hep mücadele edeceğiz” dedi.

Evrensel'in haberine göre, törende söz alan Yavuz Yıldırımtürk’ün kardeşi ve yoldaşı Mustafa Yıldırımtürk ise şu ifadeleri kullandı:

"45 yıl sonra ağabeyim Yavuz, yoldaşım Yavuz, lelem Yavuz Türkiye'ye geliyor. Yavuz'un dilinden en çok düşürmediği sözler Cihan, Deniz, Marksizm ve Leninizm'di. Hukuk fakültesine girdikten sonra Türkiye İşçi Partisi ile başlayan ve Dev-Genç’in olduğu süreçlerde Deniz, Yusuf, Hüseyin, Sinan ve Cihan ile örgütlediği THKO mücadelesine katıldı. Önder kadroların faşizm tarafından katledilmesinin ardından geride kalan yoldaşlarımızın mücadeleyi sürdürmesi gerekiyordu. Faşizm Deniz'i, Hüseyin'i, Sinan'ı, Cihan'ı götürmüştü ve THKO'nun geleceğini bitirdiğini sanıyordu ama öyle olmadı. Mamak'tan,İstanbul Kartal'dan, Selimiye'den Niğde'ye götürdüler. Niğde'de bir ışık parlıyordu; Yavuz ve yoldaşları partinin geleceğine ışık tutuyorlardı. İlkesinden, düşüncelerinden en küçük bir taviz vermedi. THKO'dan TDKP'ye ve Emek Partisi'ne uzanan o inanç bugün de bu mücadeleyi sürdürüyor ve sürdürecek.”

Törende kardeşi ile yazdıkları mektubu okuyan Yavuz Yıldırımtürk’ün oğlu Cihan Metin Yıldırımtürk, "Babam için düşünmek ve düşünceleri birbirine bağlamak yavaş yavaş hafif bir yorgunluğun gölgesinde kalsa bile içindeki irade sarsılmaz kaldı” dedi.

Mezar başında söz alan Yavuz Yıldırımtürk’ün eşi Zeynep Safure Ekşi ise "Hastalığına rağmen son anında bile unutmadığı birkaç kelime vardı; işçi sınıfı için sömürücü burjuvaziyi hiç unutmadı. 'İşçi sınıfını örgütlemeliyiz, o yüce ideoloji bunu getirir. İşçi sınıfını örgütlediğimiz sürece kazanacağız' dedi. Dünyanın neresinde olursa olsun en küçük bir hareket onu müthiş umutlandırdı" ifadelerini kullandı.

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