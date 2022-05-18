THK'nın uçaklarına eski dediler, daha eski helikopterler getirildi

Türk Hava Kurumu’na (THK) ait yangın söndürme uçakları 1969 model olduğu için eski denilerek kullanılmamasına rağmen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen yangın söndürme helikopterlerden birisinin 1963 diğerininse 1962 model olduğu ortaya çıktı. Özel bir şirketten kiralanan helikopterlerden 1962 model olanınsa dünyanın en çok uçuş süresine sahip aracı olduğu, diğerininse en son 2018’de uçtuğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, ticari geçmişinde daha önce yangınla mücadele bulunmaması dikkat çeken CMC Savunma Sanayi A.Ş.'nin toplamda 10 adet yangın söndürme helikopteri getireceği belirtildi. CMC Savunma Sanayi A.Ş. tarafından getirilmesi planlanan 10 Boeing Chinook tipi helikopterden 4'ü hafta sonu, 3'ü de dün Türkiye'ye ulaştı. 'Chinook' tipi helikopter sayısı 7'ye çıkarken kalan 3 helikopterin de teslimat için yola çıktığı öğrenildi.

Dünyanın en fazla uçuş süresi olan helikopteri ve 4 yıldır uçuş yapmayan helikopter getirildi

Şirketin, 1961'deki yapımından bu yana 82 binin üzerinde uçuş saati ile dünyanın en fazla uçuş süresi gerçekleştiren helikopteri de getirdiği öğrenilirken, helikopterin sahibi ABD’li Columbia Helicopters Inc.'in geçtiğimiz yıl helikopteri uçuştan çektiği ortaya çıktı. Diğer bir helikopterinse son uçuşunu ancak 2018'de gerçekleştirdiği belirtildi.

Son 3 senede 3 kez el değiştiren şirket, yangın söndürme yetkisini 2 ay önce aldı

Habere göre, orman yangını söndürme konusunda tecrübesi olmadığı belirtilen CMC Savunma'nun 2019 yılında Ankara’da Can Çolak tarafından 100 bin lira sermaye ile kurulduğu, şirketin 2020 yılında Baki Sezek tarafından alındığı belirtildi. Ocak 2021’de şirket bir kez daha el değiştirerek yeni sahibi Cem Çolak oldu. Cem Çolak'ın ikamet adresinin Los Angeles olduğu belirtildi.

Şirketin geçen yıl da yangın söndürme uçağı ve helikopterleri kiraladığı, lakin yangın söndürme gibi hava aracı işletmeciliği yetkisini iki ay önce alabildiği belirtildi.