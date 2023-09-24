THK borçlarını ödeyebilmek için ambulans helikopterlerini satacak

Dört yıldır Kayyum Heyeti tarafında yönetilen Türk Hava Kurumu’nda (THK), Kayyum Heyeti şimdi de ambulans helikopterleri satışa çıkarttı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; THK, uzun yıllar boyunca Sağlık Bakanlığı’na ambulans helikopterler kiraladı. Beş kişilik Kayyum Heyeti’nin ıslak imzalarının da yer aldığı THK karar defterlerinde, yıllarca bakanlık tarafından kullanılan ambulans helikopterlerin satışı için karar alındığı belirtildi.

Kararda, THK’nin 27 Aralık tarihinde ertelenen ödemelerinin başlayacağı, bu nedenle helikopterlerin satılması gerektiği ve satıştan elde edilecek gelir ile borçların ödeneceği iddia edildi. Aksi takdirde de kurumun ekonomik olarak sıkıntılı bir sürece gireceği de belirtildi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi ise Kayyum Heyeti’nin satış kararına onay verdi.

Satılacak helikopterler için bir bilirkişi raporu da hazırlatıldı. Raporda, tanesi 100 milyon avroya alınan 12 helikopter için KDV hariç 21 milyon dolar değer biçildiği belirtildi. Helikopterlerin gelecek günlerde satılması bekleniyor.

Koltuğu bırakmıyorlar

THK’ye kayyum atayan mahkeme, Kasım ayında kurumun genel kurula götürülmesi ve delegelerin oylarıyla seçilen isimler tarafından kurumun yönetilmesine karar vermişti. Mahkemeye başvuran Kayyum Heyeti, “18 Kasım’da gelecek yönetimin kurumun sorunlarını çözemeyeceğini, kayyum dönemindeki kazanımların heba olacağını” iddia ederek genel kurulu ertelemek için izin istedi.

Mahkeme bu talep için henüz bir karar vermese de THK Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel’in adaylığa hazırlandığı biliniyor. Hatta Yüksel’in THK şube başkanları ve delegelerini arayarak destek istediği de iddia ediliyor.

Soylu'ya yakınlar

Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı bürokratı olan Ali Yüksel ve diğer Kayyum Heyeti üyeleri, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla biliniyor. Kayyum tarafından birçok THK şubesinin yönetimi değiştirildi. Bu şekilde delege dengesiyle oynandı. Birçok şubeye müdahale edilse de Ali Yüksel THK Genel Kurulu’nu kazanacak kadar delege desteğine sahip değil.

Bu nedenle de mahkemeden genel kurulu ertelemesini talep ettiği ve yeterli delege desteğine ulaştıktan sonra genel kurulu düzenleyerek THK Başkanlığı koltuğuna oturmak istediği ifade ediliyor.

THK'ye kayyum atamıştı

Türk Hava Kurumu’na 2019 yılında kayyum atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Ömer Azküçük’ün AKP’de çalıştığı açığa çıkmıştı. Azküçük hakimlikten emekli olduktan sonra 14 Mayıs genel seçimlerinde AKP’den Denizli milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi. Ardından da AKP’nin seçim strateji bürosunda çalışmaya başladı.