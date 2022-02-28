TGS’den tepki: Moskova’daki ajanslar gibi, diğer başkentlerde de eleştirel yayınlar yapılabilmeli

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rusya’ya ait Russia Today (RT) televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB’de yasaklanacağını belirtmişti.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB'nin RT ve Sputnik'in Avrupa'da yayın yapmasını yasakladığını duyurmuş ve kararın ardından Romanya da gün sonuna kadar Sputnik ajansının internet sitelerini ve RT yayınlarını engelleyeceğini açıklamıştı.

‘Dezenformasyon, yalan ve yanlış bilgi rüzgarına maruz kalıyoruz’

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri İlkay Akkaya, Sputnik Türkiye'den Turan Salcı’ya yaptığı değerlendirmede AB'nin bu adımını eleştirerek şunları ifade etti:

"Buna benzer bir yaklaşımı geçen yıl görmüştük. Sosyal paylaşım siteleri 'devlet destekli hesapları' etiketleme sistemi getirmiş ve burada bir çifte standartta imza atarak sadece belirli yayın organlarını etiketlemişti. Bunun siyasi bir tavır olduğu o zamanda belirtilmişti. Bugüne geldiğimizde özellikle sosyal medya odaklı büyük bir dezenformasyon, yalan ve yanlış bilgi rüzgarına maruz kaldığımızı görüyoruz. Bu yalan ve yanlış bilgiler o kadar hızlı yayılıyor ki gerçek ortaya çıksa da aynı hızla bizlere ulaşamıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının algoritmalarının bu durumu besleyen yapılarını zaten malumumuz. Son bir kaç gündür eski tarihli video ve fotoğrafların dolaşıma girdiğini, teyit edilmemiş bilgilerin yaygınlaştığına hepimiz şahit oluyoruz"

'Kriz anlarında gazetecilik tüm toplumlara ekmek su kadar gerekli'

“Çatışma dönemlerinde de bu yalan haberler, yanlış bilgiler her zamankinden daha hızlı biçimde yayılıyor” diye devam eden Akkaya, şöyle devam etti:

"Böylesine kriz anlarında da gazetecilik tüm toplumlara ekmek kadar su kadar gerekli. Halkın haber alma hakkının savaş dönemleri de dahil güvence altında olması demokrasilerin gereğidir. Halkın olayları tüm boyutlarıyla görebilmesi, gerçeğe ulaşabilmesi gerekir. Savunduğumuzu iddia ettiğimiz etik değerleri dünyanın her yerinde savunmalıyız. Moskova'da tüm uluslararası ajanslar yayınlarını sürdürürken özellikle de eleştirel yayınlar yapabilirken bunun Paris'te, Berlin'de, Atina'da, Roma'da da sağlanıyor olması gerekiyor"