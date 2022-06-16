TGS'den 'sansür yasası' ve tutuklanan gazetecilerle ilgili açıklama

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Diyarbakır’da tutuklanan 16 gazeteciyle İzmir’deki evinden gözaltına alınan gazeteci İnci Hekimoğlu hakkında açıklama yaptı.

"Ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz!" başlıklı açıklamada, "Gazetecilik faaliyetinin bu şekilde kriminalize edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Toplumu bilgilendirmek dışında bir amacı olmayan, gazetecilik dışında bir şey yapmayan meslektaşlarımızı derhâl serbest bırakın!" denildi.

Gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada ayrıca Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçen "sansür yasası"na da tepki gösterildi. "İktidar gazeteciliği bitirmek için ne kadar kararlı olduğunu göstermek adına hem yargı gücünü hem de Meclis’teki vekil gücünü gösterdi" denilerek, "Türk Ceza Kanunu’na yeni bir suç ekleyen bu teklif ile her türlü gazetecilik faaliyeti suç sayılacak ve gazeteciler hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Hukuk ayaklar altına alınarak, keyfî kararlar ile tutuklanan gazeteciler artık kanunda yazıldığı için tutuklanacak. Gazeteciliği suç sayan bu teklif ile toplum da haberden mahrum bırakılacak" ifadelerine yer verildi.