TGS'den Cumhuriyet'e tepki: Siz sendikalı çalışanlara savaş mı açtınız?

Cumhuriyet gazetesinde 8 gazeteci geçtiğimiz günlerde işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılmaların gazeteyle sendika arasında yapılan toplu sözleşmenin ardından yaşanması üzerine Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) bir açıklama yaparak bu duruma tepki göstermişti.

Cumhuriyet Vakfı da dün bir açıklama yayınlayarak işten çıkarmalara ekonomik krizi gerekçe göstermişti.

TGS bugün sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. TGS açıklamasında "Sözde ‘ekonomik gerekçelerle’ sekiz meslektaşımızı işten atan Cumhuriyet yönetimi yeni işe alımlar yapıyor. Siz sendikalı çalışanlara savaş mı açtınız? Bu numaralar Cumhuriyet’e yakışmıyor. Atılan arkadaşlarımızı geri alın, sendikal hakka saygı gösterin" denildi.