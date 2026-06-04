TGRT'ye teşekkür etmişti: Mahir Polat YDK Başkanı oldu

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AKP'nin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesi sonrası partiden Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 1 saat süren toplantıda, YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi.

Polat, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çıkışı yaptığı CHP Genel Merkezi konuşması öncesi TGRT'ye ve Fatih Atik'e teşekkür etmiş, “Emeklerinizden dolayı size ve ekibinize özellikle teşekkür ediyorum” demişti.

Grup toplantısına Kılıçdaroğlu mu çıkacak?

Kılıçdaroğlu, YDK'nin çıkışında, "Haftaya Grup'ta sizi görecek miyiz?" diyen gazeteciye, "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi.