Kılıçdaroğlu ‘yargıya güven’ telkin ederken, yandaşlardan ‘yargıya güven olmaz’ çıkışı

Türkiye’de yargının durumu son dönemde CHP meselesi üzerinden konuşuluyor.

CHP’ye ve belediyelere yönelik siyasi operasyonları mutlak butlan kararının takip etmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına getirilmesi, yargı kararlarına ne kadar saygı gösterilmesi gerektiğine dair bir tartışmayı yeniden tetikledi.

Bugün “yargıya güvenmek gerektiğini” söyleyen Kılıçdaroğlu’nun geçmişte dile getirdiği tersi yöndeki söylemleri de sık sık hatırlatılıyor.

Fakat düzen muhalefetinde bu tartışma yürürken, bizzat yandaş medyada yargıya güvenilmemesi gerektiği fikri dile getiriliyor.

15 Temmuz’un ardından 4 binden fazla hakim ve savcı, KHK’larla ihraç edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Danıştay, bu isimlerden 450’sinin göreve dönmesini sağlayacak bir karara vardı. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) itirazı da kabul görmedi.

Yeni Şafak, bugün yayımladığı “Yargıda yeniden FETÖ sancısı” başlıklı haberde “yeni kumpasların yolda olabileceğini” öne sürdü: