  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

TGRT: Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının düşmesi için Meclis'e dilekçe verdi

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Başkanlığına dilekçe verdiğini ve Özgür Özel'in Meclis grup başkanlığının geçersiz sayılmasını istediğini söyledi.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 27.05.2026 , 01:50

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı verilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak göreve getirilmesinin ardından CHP Meclis Grubu, Özgür Özel'i Meclis Grup Başkanı olarak seçmişti. Özgür Özel, 95 CHP milletvekilinin oyunu almıştı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkeme kararı ile göreve başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdiğini ve Özgür Özel'in grup başkanlığının düşmesini istediğini söyledi. 

Atik, "CHP Genel Merkezi ve Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığını kabul etmiyor. Grup başkanlığının düşmesi için, seçimin geçersiz olduğunu da beyan eden 3 sayfalık dilekçeyi bu sabah teslim ettiler" dedi.

'Grup toplantısı ancak genel başkanın izni ve onayıyla yapılabilir'

3 sayfalık metnin Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasını taşıdığını ve grup  seçimin geçersiz olduğunu anlattığını kaydeden Atik, metinde yazılı ifadeleri şöyle aktardı: 

Bu metinde grup toplantısının ancak genel başkanın izni ve onayıyla yapılabileceği söyleniyor. Grup Başkanlığı seçiminin de gündemi belirtilerek ve üç gün önceden milletvekillerine bilgisi dağıtılarak yapılabileceğini söylüyor. 'CHP'nin kendi kurallarına göre yapılan bu seçim yönetmeliğe ve tüzüğe aykırıdır. O nedenle kabul edilmemesini istiyoruz. Biz ilk fırsatta grup başkanımızı seçeceğiz. Sonucunu Meclis Başkanlığına göndereceğim' deniyor

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

Bahçeli: Kılıçdaroğlu genel başkandır; sokak eylemleri bitmeli, CHP bölünmemelidir

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.