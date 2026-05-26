Bahçeli: Kılıçdaroğlu genel başkandır; sokak eylemleri bitmeli, CHP bölünmemelidir

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CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı ve Genel Merkez operasyonunun ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sessizliğini korurken, iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tutumunu ilan etti.

Bahçeli, Özgür Özel yönetiminin polis zoruyla Genel Merkez'den çıkarılmasından bir gün sonra yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunmuş ve "Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir" demişti.

Bahçeli bu defa "bayram tebriği" kapsamında önce Özel'i sonra Kılıçdaroğlu'nu aradı.

Telefon trafiğinin ardından MHP'nin yayın organı Türkgün'de Bahçeli'nin iki tarafa da çağrıda bulunduğu kapsamlı bir söyleşi yayımlandı.

Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanıdığını bildiren Bahçeli, şöyle konuştu:

Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak Genel Merkez'e yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil yeniden inşası demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir.

9 Eylül'e işaret etti

Kılıçdaroğlu'nun "CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır" açıklamasını hatırlatan Bahçeli, "Bu tespit aynı zamanda CHP'nin kuruluş ilkelerinden de uzaklaştığının ikrarıdır. Öyleyse öncelikle Partinin mali, hukuki ve idari yönden kontrol edilmesi, CHP'yi kuruluş kodlarından ayıran sebeplerin belirlenmesi gerekecektir" dedi.

Bahçeli ayrıca mevcut üyelerin yenilenmesini, yenilenmiş üye yapısıyla kongreye gidilmesini önerdi. Kongre tarihi olarak da CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi.

Kongre çağrısının muhatabının Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Bahçeli, sonuca "saygı duyulması" gerektiğini vurguladı.

Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu şekilde büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır. Ayrıca kongrede kim kazanırsa ona saygı duyacağını ifade ederek de fedakarlığını gösterebilecektir.

'Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil'

Özgür Özel ekibine uyarıda bulunan Bahçeli, sokak eylemlerinin sonlandırılmasını istedi:

Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinin sadece CHP'de değil; Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.

Yeni parti ihtimali seçenekler arasında yer alırken, Bahçeli CHP'nin bölünmemesi gerektiğini vurguladı:

Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil; kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk doğuracak.

'Ayak oyunlarını yakından tanırız'

"Bir muhalefet partisi olan CHP'nin kurumsal kimliğinin zarar görmemesi için çaba gösteriyorsunuz. Bunu neden önemsiyorsunuz?" sorusunu Bahçeli, şöyle yanıtladı:

MHP bu konularda yüksek bir tecrübeye sahiptir. Geçmişte partimizin çeşitli dönemlerde kongre süreçlerinde ele geçirilmeye çalışıldığına şahit olunmuştur. Bu tür fitne ve ayak oyunlarını biz yakından tanır, önceden sezer ve nasıl bertaraf edileceğini herkesten iyi biliriz. Bu tecrübeye dayanarak, CHP'nin benzer bir duruma düşmesine engel olunması gerektiğini belirtmek de bizim için Türk milletine karşı bir sorumluluktur. Zira bize göre CHP'de yaşanan son gelişmeler CHP'nin iç meselesi olmanın yanı sıra Türkiye'de siyasal istikrarın korunması açısından da son derecede önemlidir."