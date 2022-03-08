TFF’nin ‘hakem’ kararına kadınlardan tepki: ‘8 Mart çocuk bayramı mı?’

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, dün Süper Lig’de oynanan üç maça da dördüncü hakem olarak kadın hakemleri atamıştı.

TFF’nin aldığı karar tartışmalara neden oldu.

‘8 Mart çocuk bayramı mı?’

Eurosport’ta yorumculuk da yapan spor spikeri Nihan Cabbaroğlu bu atamaya tepki gösterdi.

Tepkisini sosyal medya hesabından ‘‘8 Mart, çocuk bayramı gibi ‘hadi siz oynayın bakalım bir günlük’ deme günü değildir. Kadın hakemlere bu düzeyde görev verilmiyorsa sistematik bir değişime ihtiyaç vardır’’ sözleriyle ortaya koyarken bir başka yorumcu Cüneyt Kaşeler ise ‘‘Dün Süper Lig’de oynanan üç maçın da dördüncü hakemi kadın hakemdi. 8 Mart’ta kadın hakemlere 23 Nisan uygulaması yaptılar. ‘Kadın hakemler normalde o maçlarda dördüncü hakem olamaz hatta o maçlarda görev de alamaz bari 8 Mart diye görev verelim’ oldu bu. Cidden akıl tutulması’’ yorumunda bulundu.

8 Mart, çocuk bayramı gibi “hadi siz oynayın bakalım bir günlük” deme günü değildir. Kadın hakemlere bu düzeyde görev verilmiyorsa sistematik bir değişime ihtiyaç vardır. https://t.co/SzkDBzunNW — Nihan Cabbaroğlu (@nihancab) March 8, 2022

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar uyarınca son dönemdeki atama kararları sık sık tartışılan Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftası boyunca yalnız Süper Lig’de değil, diğer liglerdeki müsabakalarda da kadın hakemler ve gözlemcilere görev vermişti.

Öte yandan pazartesi günü oynanan Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçında Gamze Durmuş Pakkan, Gaziantep FK – Hatayspor maçında Cansu Tiryaki ve Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında Melis Özçiğdem dördüncü hakem olarak görev yaptı.