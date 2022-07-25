TFF'den 'VAR ve saha hakemleri' kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, TFF Yaz Semineri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, "Hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler yapılıyor. Bunlar üniversite hocalarımız tarafından ayrı ayrı analiz edilecek. Hakem atamalarında da modern yazılımlardan faydalanarak insan inisiyatifini azaltacağız" dedi.

Sahada görev yapan hakemlerle VAR'da görev yapmleri ayırdıklarını açıklayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık. Prensip olarak yabancı hakem getirilmesi değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirilmesi kararı aldık.Hakemlerimizin bu konuda çok daha iyi deneyimleri olacaktır. Her hakem kendi alanında uzmanlaşacak. VAR hakemi ile saha hakemi arasında ücret olarak da fark vardı. Bunu da ortadan kaldırıyoruz."