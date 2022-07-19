Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından gerçekleştirilen görev dağılımı açıklandı.

Haber Merkezi

TFF Merkez Hakem Kurulu Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı açıkladı. Buna göre görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı

Başkan: Sabri Çelik

Başkan Vekili, PMİK, EPAK Üyesi, VAR ve 3'üncü Bölge Sorumlusu: Murat Ilgaz

PMİK ve 5'inci Bölge Sorumlusu: Ahmet İbanoğlu

1’inci Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu: Bülent Gökçü

2’nci Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı: Aytekin Durmaz

4’üncü Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu: Baki Tuncay Akkın

6’ncı Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu: İsmail Köse

7’nci Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu: Aynur Aysun Akar

8’inci Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi: Recep Sürhat Müniroğlu