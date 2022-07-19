Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

TFF Merkez Hakem Kurulu Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı açıkladı. Buna göre görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı

Başkan: Sabri Çelik

Başkan Vekili, PMİK, EPAK Üyesi, VAR ve 3'üncü Bölge Sorumlusu: Murat Ilgaz

PMİK ve 5'inci Bölge Sorumlusu: Ahmet İbanoğlu

1’inci Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu: Bülent Gökçü

2’nci Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı: Aytekin Durmaz

4’üncü Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu: Baki Tuncay Akkın

6’ncı Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu: İsmail Köse

7’nci Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu: Aynur Aysun Akar

8’inci Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi: Recep Sürhat Müniroğlu