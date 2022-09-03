TFF'den sonra Galatasaray Adası'na da silahlı saldırı

2 Eylül Cuma akşam saatlerinde İstanbul Kuruçeşme'de Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.

DHA'nın haberine göre, saldırıda ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan kurşun isabet eden cam panellerden biri kırıldı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

TFF'ye de saldırı olmuştu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun binasında meydana gelen saldırıda toplantı odasına 1, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin odasına 1, binanın diğer yerlerine ise 3 adet kurşun isabet etmişti.

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan üç kişi Beykoz Adliyesi'ne sevk edilmişti.