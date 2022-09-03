TFF binasına saldırıyla ilgili yeni gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Oda TV'deki habere göre, silahlı saldırıda gözaltına alınan üç kişi Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesinde, “Çok alkollüydüm. Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim. Kesinlikle federasyon binasını hedef almadım. Bir talihsizlikti. Pişmanım. Silahı da oradaki sazlığa attım” dediği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun binasında meydana gelen saldırıda toplantı odasına 1, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin odasına 1, binanın diğer yerlerine ise 3 adet kurşun isabet etmişti.