TFF'den Kenan Koçak açıklaması

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için adı geçen isimlerden Türkiye Millî Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'la ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili "Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı. Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz’la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz’un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Koçak'ın pazar günü Kadıköy'de oynanan ve Vitor Pereira'nın son maçı olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını stadyumda izleyerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile poz vermesi, Koçak'la ilgili iddiaları artırmıştı.