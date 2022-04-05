TFF'de 'kaset' iddiası: İşte o zaman gerçek deprem olabilir

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının arkasında Servet Yardımcı'nın olduğunu öne sürdü.

"Sevgili spor kamuoyu gördünüz mü? Bir avuç köpek, federasyonu yedi, Nihat Özdemir başkan gitti. TFF'yi istifaya götüren sürecin baş aktörü Servet Yardımcı'dır. Onun ve MHK'nin istifası da gerekir" diyen Çakar, "Çok yakında bir ortam dinleme konuşma kasedi patlayabilir. Nihat Özdemir'in yanında bulunan ve göreve getirdiği insanlarla ilgili. Allah muhafaza, işte o zaman gerçek deprem olabilir" iddiasında bulundu.