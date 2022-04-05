Futbolda yeni tartışma: 'Fatih Terim çok istiyor, Erdoğan sıcak bakmıyor'

Habertürk'ten Fatih Altaylı, Nihat Özdemir'in istifası sonrası Fatih Terim'in TFF Başkanlığı'nı çok istediğini ancak Erdoğan'ın Terim'e sıcak bakmadığını söyledi.

Haber Merkezi

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası futbolun başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

Siyasette güçlü, zirveye yakın isimlerden Başakşehir ya da Trabzonspor Başkanı'nın isimlerinin öne çıktığını söyleyen Habertürk'ten Fatih Altaylı, Fatih Terim'e ilişkin de ilginç bir iddiada da bulundu.

Fatih Terim'in bu görevi çok istediğini ve yoğun kulis faaliyeti yaptığını belirten Altaylı, "Özellikle milli takımdan ayrılış sürecinden biliyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan Terim'e sıcak bakmıyor ama Terim çok istiyor. Favori Ahmet Ağaoğlu gibi görünüyor" dedi.