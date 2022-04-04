TFF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vekaleten Yardımcı atandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa eden Nihat Özdemir’in yerine TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın vekaleten başkanlık edeceğini açıkladı. Federasyon ayrıca TFF Başkan Vekilliği’ne Mustafa Çağlar’ı atadı.

TFF’nin sosyal medya hesabından konuya dair yaptığı açıklama şöyle:

“TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, yeni bir görevlendirmede bulundu. Yönetim Kurulu’nun aldığı karar sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi."