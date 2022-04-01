TFF Başkanı Özdemir'den Spor Yasası yorumu: Türk sporu için hayırlı olacak

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, TBMM'de komisyondan geçen Spor Yasası için "Artık gelirleri kadar borçlanabilecek olan kulüpler, dernekten şirket statüsüne geçecek. Türk sporu için hayırlı olacak" ifadelerini kullandı.
Spor Yasası'nın Komisyon'dan geçmesiyle ilgili Sabah gazetesine konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yasanın Türk sporu için iyi olduğunu söyledi.
Türk kulüplerinin finansal açıdan zor günlerden geçtiğini belirten Özdemir, "Kulüplerimizin en önemli sorunu mali yapıları. Çünkü yönetimler göreve geldiklerinde hep kulüplerini borçlandırmışlar. Yönetimler gelirleri kadar ancak borçlanabilecekler. Bunun dışında borçlanmalar yapılırsa kulüp yönetim kurulu üyeleri ya da kulüp başkanları bundan direkt sorumlu olacak. Yasayla bütün spor kulüpleri dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçecek. Türk sporu için hayırlı olacak" ifadelerini kullandı.