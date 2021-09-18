TFF tazminat dağıtmaya devam ediyor: Şenol Güneş'e ödenecek miktar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sözleşmesi feshedilen Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre, TFF tarafından Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat ödemesi yapacak.

Güneş'in tazminat konusunda Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'e "Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" dediği öne sürülmüştü.

Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı aylık miktarın 266 bin avro olduğu öğrenilmişti.

Tazminat kurumu TFF: Hiddink, Terim ve Lucescu'nun tazminatı gündem olmuştu

TFF, daha önceki teknik direktörlere verdiği yüksek tazminatlar nedeniyle gündem olmuştu.

Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink'e 40 milyon lira tazminat ödendiği haberleri gündeme gelirken, Fatih Terim'e 5,1 milyon lira, Lucescu'ya ise 625 bin avro tazminat bedeli ödenmişti.

Federasyonun göreve getirdiği tüm isimlere dünya ortalamasının oldukça üzerinde maaş ödemesi yapması, hepsinin de görevine son verilmesiyle birlikte bir de tazminat ödemesi yapılması tepki çekiyor.