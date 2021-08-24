TFF o ödülü böyle savundu: Kadına şiddeti teşvik etmez

Türkiye Futbol Federasyonu, kadın futbolcusuna şiddet uygulamaktan men cezalı olan Fatih Vatanspor Teknik Direktörü Efe Mehmet Aydın’a “en iyi teknik direktör” ödülü verilmesini, “Kadına şiddeti teşvik etmez” sözleriyle savundu.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde Fatih Vatanspor’u çalıştıran Efe Mehmet Aydın’a verilen “En İyi Teknik Direktör” ödülünü gündeme getirdi.

Aydın’ın, 18 Nisan 2019’da oynanan Fatih Vatanspor-Fomget Gençlikspor maçının ardından bir futbolcusunu önce koridorda, sonra da soyunma odasında darp ettiğini belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“TFF tarafından 60 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı bilinen ve kadına şiddet davası mahkemede halen devam etmesine rağmen Aydın’ın ‘En iyi teknik direktör’ ödülü alabilmesinin kriterleri neler olmuştur? Kadına şiddet davası mahkemede devam ediyorken, erkek bir teknik direktörün bu şekilde ödüllendirilmesi kadına şiddeti teşvik etmek değil midir? Kadına şiddet davası mahkemede devam eden bir teknik direktöre ödül verilmesinden dolayı rahatsızlık duydunuz mu? Kadına şiddet davası devam eden bir teknik direktörün bu şekilde itibarlandırılmasının kadına şiddet uygulamalarını daha da cesaretlendireceğine katılıyor musunuz?”

Bakan Kasapoğlu, “Bakanlığımızca, şiddete karşı her türlü tedbir alınmakta ve sporcularımızın hiçbir şekilde zarar görmemeleri için gereken destek verilmektedir” diyerek, Kaya’nın sorularını TFF’ye yönlendirdi. TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ise eleştirileri şöyle yanıtladı:

“Sezon sonu kadın futbol ligleri ile ilgili ödüller verilmiştir. Söz konusu ödüller üç kategoride dağıtılmış olup, bunlar ‘En Değerli Oyuncu’, ‘En İyi Kaleci’ ve ‘En İyi Teknik Direktör’dür. Öncelikli olarak kulüplerden ‘En Değerli Oyuncu’ kategorisinde takımların adayları dört yarı final takımı üzerinden belirlemeleri istenmiş ve akabinde ‘En Değerli Oyuncu’ - ‘En İyi Kaleci’, ‘En İyi Teknik Direktör’ kategorilerinde adaylara yönelik oy kullanılması istenmiştir. Kullanılan oylar neticesinde ise kategorilerinde en çok oyu alan kişilere ödüller dağıtılmıştır. En iyi teknik direktör kategorisinde ödül verilirken belirttiğimiz şekilde kullanılan oylar ve oyların sonuçları dikkate alınmıştır. Bu kişiye ödül verilmesi kadına şiddeti teşvik olarak değerlendirilmemelidir.”