TFF, MHP'nin çağrısı ile harekete mi geçti?

Tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" sloganlarının ardından sular durulmuyor.

Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş maçında da stadın istifa tezahüratları ile dolmasına ilk tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesiyle başladı. Bahçeli istifasının yanı sıra maçların seyircisiz oynanması gerektiğini de ileri sürmüştü. MHP'den yapılan açıklamada, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir" denilmişti.

Sonrasında tek tek Anadolu takımları açıklama yapıp, tezahüratları hedef aldı. Kulüpler Birliği ortak bir açıklama yaparak "siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da olmadıklarını" bildirdi. Açıklamada “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz." denildi.

'Seyircisiz lig' ihtimali mi konuşulacak?

Fakat tüm tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Ajanspor'un iddiasına göre Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ile bir toplantı düzenleyerek 'seyircisiz lig' ihtimalini konuşacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin çağrısı üzerine bu hafta içinde Kulüpler Birliği Vakfı ile bir istişare görüşmesi yapılacak.

Lig maçlarının seyircisiz oynanması dahil pek çok konu görüşüleceği bildirildi.