TFF liglerin birer hafta kaydırıldığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm liglerde futbol karşılaşmalarının, Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle 1 hafta kaydırıldığını açıkladı. 10, 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanması planlanan Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmaları 17, 18, 19 ve 20 Şubat tarihlerine ertelendi.

Dün oynanması gereken Ümraniyespor - Adana Demirspor, Giresunspor - Kayserispor ve Fenerbahçe - Konyaspor maçları ise takip eden hafta içinde 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'in 24 ve 25'inci hafta müsabakaları ile 1'inci Lig'in 27'nci hafta müsabakalarının planlamaları ise daha sonra yeniden yapılacak.

Liglere ilişkin diğer düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecek.