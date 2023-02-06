Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.