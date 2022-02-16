TFF 'FETÖ' iddiaları sonrası savcılığa başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın TFF yetkilileri, hakemler ve Spor Toto Süper Lig'de görev yapan teknik sorumlular arasında ‘FETÖ’ mensuplarının bulunduğu yönündeki iddiasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapıldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, Murat Sancak "iddiasına ilişkin elindeki kanıtları federasyona ve devletin yetkili kurumlarına iletmeye" davet edildi.
'Gerekli tahkikat için başvuruda bulunuldu'
Türkiye Futbol Federasyonu sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. Haftasında 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak’ın; TFF yetkilileri, hakemlerimiz ve Süper Lig’de görev yapan teknik sorumluların içinde, halen 'FETÖ’cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştur.
TFF olarak, Sayın Sancak’ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız.”
Adana Demirspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak’ın açıklamaları hakkında bilgilendirme. 👉 https://t.co/u4JUk1vHqq pic.twitter.com/qIu6DbK9RC— TFF (@TFF_Org) February 16, 2022