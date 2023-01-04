TFF binasına silahlı saldırı davasında olay yerinde keşif yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül 2022 tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti.

DHA'nın haberine göre, saldırıya ilişkin şüpheliler tutuklu Cüneyd Uslu ve tutuksuz Oğuzhan Güneysu'nun 19 müştekiye yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 9'ar yıldan 15'er yıla kadar, toplam 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlanmıştı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aralık ayında görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti.

Bugün saat 15.00'de olay yerinde mahkeme heyeti keşif yaptı. Keşfe mahkeme heyeti, bilirkişi ve avukatlar katıldı. Heyet üyeleri ve bilirkişi olayın yaşandığı yerde incelemeler yaptı. Heyet, şüphelilerin ateş ettiği yön ve TFF binasının bulunduğu alan arasında inceleme gerçekleştirdi. Olay günü şüphelilerin bulunduğu barakanın ise kaldırıldığı görüldü. 30 dakika süren keşfin ardından heyet olay yerinden ayrılarak TFF binasına geçti ve oradaki incelemelerinin ardından binadan ayrıldı.