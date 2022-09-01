TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu.

TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 7 kurşun isabet ettiği bildirildi. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF'ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonuna bir saldırı olduğu haberi vardı. Sayın Büyükekşi ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunun tabi emniyet, adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.

Hamit Altıntop, "Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış, failler umarım en kısa zamanda bulunur" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yerinde inceleme yapmak üzere TFF binasına gittiği belirtildi.