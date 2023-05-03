TFF binasına silahlı saldırı davasında karar açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yargılanan sanıklardan Cüneyd Uslu 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılırken, diğer sanık beraat etti. Mütalaada, diğer sanık Oğuzhan Güneysu hakkında ise beraat yönünde karar verilmesi istendi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Cüneyd Uslu'nun, "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan, 8 yıl 9 aya kadar, "mala zarar verme" suçundan da 2 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Müştekilerin vekilleri duruşmada, mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, sanıkların en üst cezadan cezalandırılmalarını heyetten talep etti.

Duruşmayı karara bağlayan heyet, sanık Cüneyd Uslu hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldığını, fakat sanığın eyleminin "zincirleme şekilde birden fazla kişiye silahla tehdit" suçunu oluşturduğunu belirtti.

Sanığın yukarıda belirtilen suçtan ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına oy çokluğuyla hükmedildi.

Diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun üzerine atılı olan suçlardan beraatına karar verildi.