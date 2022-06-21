TFF Başkanlığı krizinin ardından: Büyükekşi, Koç'u tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, TFF Başkanlığına aday olduğu dönemde kardeşi Aykut Büyükekşi'nin 'FETÖ’den yargılanması gündeme gelmiş ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise Büyükeksi'nin adaylığına karşı çıkarak "TFF başkanı olacak kişinin ailesinden birinci derece kan bağı bu yapıyla dün bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalı. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır" açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu gündemin ardından, TFF Başkanı Büyükekşi'nin, bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği seçiminde başkan seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında tebrik mesajı yayınlaması dikkat çekti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulüpler Birliği Vakfı’nın 21.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu’nu tebrik ederim. Bu yeni dönemde Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek için Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı’nın iş birliği içerisinde çalışacağına inancım tamdır. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini tamamlayan Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu’na da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederim."