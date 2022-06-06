TFF Başkanlığı krizi, Büyükekşi, Ali Koç'a cevap verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için adı öne çıkan Mehmet Büyükekşi’nin kardeşi Aykut Büyükekşi'nin 'FETÖ’den yargılandığı gündeme gelmişti. Fenerbahçe Kulubü Başkanı Ali Koç Mehmet Büyükekşi'nin adaylığına karşı çıktı.

Büyükekşi konuştu

İddiaların ardından Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama geldi. Konuyla ilgili Mehmet Büyükekşi'nin yazılı açıklamasında ilgili kısım şöyle:

"Seçim atmosferlerinde maksadını aşan, ya da farklı ajandaları olan sözler sarf edebilirsiniz. Cümleye dostum diye başlayıp sorumsuzca davranabilirsiniz. Nasıl olsa, seçimlerden sonra gönlünü alırım yanılgısıyla hırslarınıza yenik düşebilirsiniz. TFF'ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin bir parçası dahi olabilir. Ama bu yeni dönemde bunların işe yaramayacağını nezaketle belirtmek isterim. Biz, hiçbir şart altında kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeyeceğiz, her kulübe eşit mesafede duracağız.

Hepimizin yararına

Son dönemlerde bir kişi veya kurum hakkında olumsuz bir intiba yaratmak istenildiğinde hep aynı argümanlar kullanılır. Çamur at izi kalsın yöntemi uygulanmaya çalışılır. Ben kamuda yıllardır hizmet vermiş ve vermeye devam eden biriyim. Türkiye ihracatının yönetimi ile görevlendirilmiş, bu görevi alırken seçimle ve %100 mutabakatla gelmiş ve tüm dünyada bu ülkenin değerlerini temsil etmek için yetkilendirilmiş biriyim. Ben bu ülkeye olan sevgimi, sadakatimi, maddi ve manevi değerlerimi çoktan ispatladım.

Birlik, beraberlik ve dostluk prensibimi koruyabilmek için şimdilik bu kadarı yeter. Kişilik haklarıma yönelik bu gibi söylemlerde bulunan tüm şahıslarla ilgili hukuki haklarımı ise saklı tutuyorum. Bu hassas günlerde dostluk ve kardeşlik ortamını korumak hepimizin yararınadır."

Ali Koç uyardı

Mehmet Büyükekşi için elinde bilgiler olduğunu ifade eden Ali Koç, “Elimdeki bilgiler sebebiyle söylüyorum; yumuşak karın oluşturulabilecek bir durum söz konusudur. Bütün Fenerbahçelilerin konuyu da takip etmesini istiyorum” dedi.

Ali Koç "TFF başkanı olacak kişinin ailesinden birinci derece kan bağı bu yapıyla dün bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalı. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye yer olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulunan Ali Koç "Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sizin isminiz kullanılarak bazı şeyler söyleniyor. Lütfen bu hatadan dönelim" dedi.