TFF Başkanı Özdemir ile AKP Sözcüsü Çelik, Adana Demirspor- Beşiktaş maçında yuhalandı

Ömer Çelik ve Nihat Özdemir, Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşması öncesi yapılan törende yuhalandı.

soL - Adana

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile TFF 1. Lig'i zirvede tamamlayan Adana Demirspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 

Yeni Adana Stadyumu'ndaki maç öncesi kupa töreni ve oyuncu tanıtım töreni düzenledi. Törene AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve milletvekilleri katıldı.

Tören için saha ortasına kurulan sahneye çağırılan Ömer Çelik ve Nihat Özdemir isimleri anons edildikten sonra Adana Demirspor taraftarları tarafindan yuhalandı. Islık ve yuhalamaları bastırmak için anonsların sesi yükseltildi.

Taraftarlar Çelik ve Özdemir'i yuhaladı