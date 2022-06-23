TFF Başkanı: 1959 öncesi şampiyonluklar geçmişin konusu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün spor basınından isimlerle bir araya geldi. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuruya değinen TFF Başkanı Büyükekşi, "Henüz önümüze bu konuyla ilgili bir şey gelmedi. Şu an futbol adına çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Bu konu geçmişe yönelik bir konu. Biz şu anda geleceğe bakıyoruz" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, öncelikle acil sıkıntılara odaklandıklarını belirterek, şu açıklamaları yaptı:

"Harcama limitleri ve yabancı sınırlaması konusunda hızla karar aldık. Söz verdiğimiz üç sorunun ikisini 1 hafta olmadan çözdük. Ben seçimden sonra kurul üyelerinin de istifasını istemiştim. Birkaç yedek üye kaldı onların da istifa etmelerini bekliyoruz. Değişim yapmak için kurulları değiştirmek istiyoruz. Yabancı oyuncuların son durağının değil ilk durağının Türkiye olmasını istiyoruz.

Rezerv lig ve naklen yayın ihalesi

Rezerv lig konusunu da kulüplerle görüşmeye başladık. Sadece gençlerin oynayacağı değil, A Takım’da şans bulamayan oyuncuların da yer aldığı bir lig olmasını planlıyoruz. A takımın fikstürü ile denk giden bir lig olmasını ve kulüplere ek masraf yüklemek istemiyoruz ayrıca genç oyuncuların A takımla aynı havayı solumasını sağlamak istiyoruz. Cezalı oyuncuların rezerv ligde oynayabilme ihtimalini de tartışacağız. Amatörler olmazsa üst liglere futbolcu yetiştiremeyiz. Naklen yayın ihalesinde de sona yaklaştık. Onu da kısa süre içerisinde açıklayacağız.

'Başta MHK olmak üzere kurulları tekrar oluşturacağız'

Başta MHK olmak üzere kurulları tekrar oluşturacağız. En büyük sorunun hakem atamaları ve hakem hataları gibi gözüküyor. Türkiye’de futbolun marka değeri dibe vurmuş durumda. Bu marka değerini artırmamız gerekiyor. Rahmetli Hasan doğan döneminde sağlanan güven ortamını tekrar sağlamak istiyoruz. Hakemlerin itibarını yukarı çekip onlara olan güveni artırmak istiyoruz. İnsanın yapacağı kısımları en aza indirmek istiyoruz. Bunun için de, her alanda kriterler getirmek istiyoruz.

'Amacımız hakemlerin değil, futbolun konuşulduğu bir ortam'

TFF’nin kurumsallığını üst seviyeye çekmek istiyoruz. Gözlemciyi stada göndermeden maçı izleyip raporunu yazmasını sağlamak istiyoruz. Bu raporu da yapay zeka kullanarak elde edilen verilerle birleştirip ona göre hakem notu oluşturmak istiyoruz. Hakem atamalarında da yapay zeka kullanmak istiyoruz. Hakemler için özel bir eğitim merkezi oluşturmayı planlıyoruz. ‘VAR’ hakemleri ile sahadaki hakemleri ayırmayı planlıyoruz. Hakemlerin maç sayısını daha eşit dağıtmak istiyoruz. Amacımız hakemlerin değil, futbolun konuşulduğu ortamı oluşturmak.

Altyapılar ve akademiler

Takımlarımızda A takım ile altyapı hocaları birbirinden kopuk. Yurtiçi ve yurtdışındaki olumlu örnekleri alıp akademi yapılanmasına destek olmak istiyoruz."

1959 öncesi şampiyonluklar

Mehmet Büyükekşi, 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili soruya ise, “Henüz önümüze bu konuyla ilgili bir şey gelmedi. Şu an çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Bu konu geçmişe yönelik bir konu. Biz şu anda geleceğe bakıyoruz. Bu konuyu daha sonra değerlendirebiliriz” cevabını verdi.

2. ve 3. lig maçları dijital platformlarda yayınlanacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2. ve 3. Lig maçlarının daha yakından takip edilebilmesi için dijital olarak naklen yayınlanmasını planlıyoruz. Buradan maddi gelir elde edip kulüplere de katkı sağlamak istiyoruz. Ayrıca bu liglerdeki oyuncuların scoutlar tarafından izlenmesini sağlamak istiyoruz. Bu maçların naklen yayınlanırsa şeffaflık da sağlamış oluruz.” dedi.

Prim sisteminde değişiklik

Kulüplere ödenen prim sisteminde de değişiklik düşündüklerini belirten Mehmet Büyükekşi, ”Bir yaş sınırı getirip primi artıracağız. 28-30 yaş altı Türk oyuncu oynatanlara ve 18-20 yaş altı oynatanlara daha da fazla prim ödeyebileceğimiz bir sistem düşünüyoruz. Yerli oyuncu oynatan kulüpleri teşvik edeceğiz. Yabancı sınırını şimdilik sabit tuttuk. Ancak ilerleyen dönemde konuyla ilgili kişileri toplayarak bir çalıştay oluşturacağız. Ona göre yabancı sınırına karar vereceğiz" dedi.

MHK Başkanlığı

TFF Başkanı Büyükekşi, son olarak MHK Başkanı’nın belirlenmesi ile ilgili soruyla alakalı, “MHK Başkanlığı için görüşmeler yapacağız. Zamanımız dar, önümüzdeki günlerde bunu da harekete geçireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.