Tesla'da iş güvenliği yok: Robotun mühendisi yaraladığı ortaya çıktı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fabrikasında 2 yıl önce arızalı bir robotun saldırısına uğrayan bir mühendisin ciddi bir şekilde yaralandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay ABD'li haber sitesi The Information'a konuşan görgü tanıkları, Teksas'ın Austin kentinde bulunan fabrikada alüminyum otomobil parçalarını taşımak üzere dizayn edilen robotun bir mühendisi yakalayarak metal pençelerini sırtına ve koluna geçirdiğini anlattı.

Mühendisin otomobiller için alüminyum parçaları koparmakla görevli robotlar için yazılım programladığı belirtildi.

Görgü tanıkları, mühendis ve ekibinin makineler üzerinde çalışmak üzere iki robotu devre dışı bıraktığını, ancak üçüncü robotun yanlışlıkla açık bırakıldığını kaydetti.

Olayla ilgili federal yetkililere ve sağlık yöneticilerine sunulan yaralanma raporuna göre, saldırıya uğrayan mühendisin sol elinde "yırtık ve açık yara" meydana geldi.

ABD İş Güvenliği ve Sağlık Yönetimi'ne iletilen yaralanma raporlarında, Tesla'nın Teksas fabrikasında geçtiğimiz yıl her 21 işçiden birinin yaralandığı belirtiliyor.

ABD'de geçtiğimiz yıl, otomotiv endüstrisinde ortalama her 30 işçiden biri yaralandı.

İşçiler: Fabrikada güvenlik ortamı sağlanmıyor

Eski ve mevcut Tesla işçileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, şirketin düzenli olarak inşaat, bakım ve operasyonlar konusunda kestirme yola giderek işçileri riske soktuğunu vurguladı.

İşçiler, yönetimin hızlı üretim taleplerinin güvenlik açıkları yarattığına da işaret etti.

Görgü tanıkları, ayrıca üretim merkezinde çalışan işçilerin yakınına vinç, çelik kiriş ve havalandırma borusu gibi ağır makinelerin düştüğünü ifade etti.

Ortaya çıkan kayıtlara göre, fabrikadaki işçiler, ayrıca amonyak gibi zehirli maddelere maruz kalarak hastalanıyor.

Yaralanma vakaları sık meydana geliyor

Fabrikada geçtiğimiz yılın yaz aylarında bir işçi, ayak bileğinin ağır yük arabasının altında kalması sonucu yaralanmış ve 4 ay işe gelememişti.

Bundan birkaç gün sonra, başka bir işçinin kafasına bir metal objenin düştüğü ve 85 gün işten ayrı kaldığı kaydedildi.

Fabrikadaki Tesla işçileri, toplanma alanındaki işçilere forkliftlerin çarptığına da tanık olduklarını söyledi.

Fabrikada 2023 yılının başında da, bir kaza sonucu suyun erimiş alüminyuma karışması sonrasında patlama meydana geldiği, görgü tanıklarının olay sonrası "sonik patlama" benzeri bir ses duyduklarını söylediği raporlandı. Patlamanın bir ateş topu oluşmasına yol açtığı ve fabrika içinde panik yarattığı belirtildi. Olayla ilgili kaç kişinin yaralandığı raporlarda yer almadı.