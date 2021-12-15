Tesla işçileri cinsel tacizden dolayı şirkete dava açtı

ABD menşeli Washington Post'tun hazırladığı habere göre Kaliforniya'daki Fremont'taki Tesla fabrikasındaki kadın işçiler cinsel tacizden dolayı şirkete dava açtı. Alameda İlçe Yüksek Mahkemesi'nde fiziksel, sözlü ve başka şekillerde taciz üzerine altı cinsel taciz davası açıldı.

Bu davalar, geçen ay Tesla işçisi Jessica Barraza'nın şirkete dava açmasını takip etti. Barraza, Fremont'taki fabrikanın "yaygın bir cinsel taciz" yuvası olduğunu belirtmişti.

Her dava dosyasının giriş paragrafında, "Tesla, işçileri için güvenli ve saygılı bir ortamı teşvik ettiğini açıkça iddia etse de, gerçek şu ki Tesla, Fremont tesislerinde çalışan kadınları yıllardır kabus gibi yaygın cinsel taciz koşullarına maruz bırakıyor" denildi.

Taciz davası açan kadınlardan biri olan Eden Mederos, fabrikadaki taciz ortamının patron tarafından teşvik edildiğine işaret ederek, Elon Musk'ın bazı tweetlerinin müstehcen olduğunu ve "teknisyenlerin daha da kötüleşmesine neden olduğunu" söyledi.