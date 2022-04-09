TESK Genel Başkanı: Esnafa özel elektrik tarifesi olmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrikte esnafa özel faturalandırma sistemi çıkarılmasını ve ‘esnaf tarifesi’ olmasını talep etti.
Palandöken, faturalarda indirim sağlanması gerektiğini belirterek, "Esnafımızın kazancını büyük oranda düşüren elektrik faturalarında, esnaf ‘ticarethane’ statüsünden ‘özel’ statüye geçirilerek, faturalarda indirim sağlanmalı. Çünkü kademeli tarifede esnafımızın faturası düşmek yerine her ay daha fazla arttı. Yaz mevsimiyle dolapların, klimaların daha fazla çalışacağı da göz önünde bulundurularak esnafımıza özel bir fiyatlandırma ile ‘esnaf tarifesi’ çıkarılmalı" dedi.
'Esnaf faturasını özel tarifeden ödemeli'
Palandöken, şöyle konuştu: