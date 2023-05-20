Bugün Galatasaray Meydanı’nda kayıp yakınları için 947’nci haftada açıklama yapmak isterken ters kelepçeyle gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı.
Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kayıplarımızı aramaktan ve kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'ın açılması talebimizden vazgeçmeyeceğiz" denildi.
Serbest bırakılan Cumartesi Anneleri ve eylemcilerin isimleri şöyle: Hanife Yıldız, Eren Keskin, Besna Tosun, Ali Ocak, Sebla Aran, Gülseren Yoleri, Hasan Karakoç, İrfan Bilgin, Leman Yurtsever, Hünkar Hüdai Yurtsever, Nazım Dikbaş, Taylan Bekin, Ümit Efe.