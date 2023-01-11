'Terör eylemlerini bilmeme rağmen IŞİD’e katıldım, bana yönelik öfkeyi anlıyorum'

15 yaşındayken IŞİD'e katılan Şamima Begüm yaşadıklarını BBC podcastı "The Shamima Begum Story"e anlattı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, "ulusal güvenlik riski" olarak görüldüğü için İngiliz vatandaşlığı iptal edilen Begüm, bir yıla yayılan söyleşide 2015’te örgüte katılmak için plan yaparken IŞİD mensuplarından da yardım aldığını açıkladı.

Begüm, IŞİD'e katılmak için İngiltere’den ayrıldığında kendini rahatlamış hissettiğini ve beklentisinin ülkeye geri dönmemek üzerine olduğunu belirtti.

Begüm, “Halk beni bir tehlike, bir risk; kendilerine, güvenliklerine ve yaşam tarzlarına yönelik bir tehdit olarak görüyor ama ben düşündükleri gibi biri değilim” dedi.

Begüm IŞİD’in 2019’da yenilmesinin ardından Suriye’deki gözaltı kamplarında tutulan binlerce kadın, erkek ve çocuk arasında yer alıyor.

Suriye’de doğurduğu üç çocuğu da ölen 23 yaşındaki Begüm, İngiliz vatandaşlığını geri alıp ülkeye dönebilmek için mahkemeye başvurdu.

Begüm’ün cinsel sömürü amacıyla insan kaçakçılığına mı maruz kaldığı yoksa İngiltere’ye tehdit oluşturan, adanmış bir IŞİD destekçisi mi olduğu sorusunun mahkemede tartışma konusu olduğu ifade edildi.

Begüm, kendisinin medya tarafından kötü bir şekilde gösterildiğini söyledi:

“Ben IŞİD’den ve başıma gelenlerden daha fazlasıyım. Toplumun bana yönelik öfkesini anlıyorum. Ama bu öfkenin bana dair bir öfke değil, IŞİD’e dair bir öfke olduğunu düşünüyorum. IŞİD’i düşününce akıllarına ben geliyorum çünkü medya buna çok fazla yer verdi.”

Medyanın kendisine bu kadar çok yer verme nedeninin IŞİD’e katılması olduğunu hatırlatınca ise “Ama bunda büyütecek ne var? Gittik IŞİD’e katıldık, bu kadar… Oldu ve bitti, buna dair daha fazla ne denebilir ki? Ama onlar bu hikayeye yer vermeye devam etmek istedi çünkü büyük bir hikayeydi” yanıtını verdi.

Katıldığı örgütün terör eylemleri yapan bir grup olduğunu bilip bilmediği sorusuna ise “Evet, biliyordum” yanıtını verdi.